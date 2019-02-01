На дороге у поселка Локоть случилось ЧП

21 февраля в Брасовском районе Брянской области случилась авария с участием грузовой «Газели», причина происшествия – скользкая дорога.

ДТП произошло около трех дня. На опубликованном в сети фото видно, что неравнодушные автомобилисты и тракторист помогли водителю поставить транспорт на колеса.

Сведений из официальных источников не поступало.

«Грузовая газель, занесло, сегодня треш местами на Киевке, с полей заметает, жуть», - сообщила подробности очевидец Наталья Ларина.