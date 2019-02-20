В Советском районе Брянска произошло ДТП с легковушками, есть пострадавший

21 февраля на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького в Советском районе случилось ДТП с участием двух автомобилей, пострадал человек.

На место выезжали спасатели ПСЧ-1, работники ГИБДД и медики скорой помощи. Как выяснилось, дорогу не поделили две легковушки.

«В результате ДТП есть пострадавший. Сотрудники МЧС проводили работы по смыву горюче-смазочных материалов», - сообщили в пресс-службе МЧС области.