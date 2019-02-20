Под Стародубом ДТП со «скорой» и фурой: троих госпитализировали

21 февраля на трассе «Брянск-Новозыбков - граница с Республикой Беларусь» недалеко от Стародуба случилась серьезная авария с участием машины «скорой помощи» и «Камаза-353212», пострадали четверо.

Инцидент случился в 09:15 на 152 километре дороги. Как объяснили в отделе ГИБДД, «ГАЗ» под управлением 60-летнего водителя ехал в Клинцы по встречке с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами и столкнулся с «Камазом», за рулем которого находился 50-летний мужчина, последний хотел повернуть налево.

У 60-летнего автомобилиста - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадина лица и головы; медики отпустили его с назначением лечения.

«56-летняя пассажирка автомобиля ГАЗ с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные ссадины головы, ушиб грудной клетки, госпитализирована», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

У 37-летней пассажирки «ГАЗа» - черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, открытый перелом правого плеча; ее госпитализировали. 54-летняя пассажирка автомобиля «ГАЗ» получила черепно-мозговую травму; ее тоже госпитализировали.