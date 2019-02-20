Под Стародубом ДТП со «скорой» и фурой: троих госпитализировали
21 февраля на трассе «Брянск-Новозыбков - граница с Республикой Беларусь» недалеко от Стародуба случилась серьезная авария с участием машины «скорой помощи» и «Камаза-353212», пострадали четверо.
Инцидент случился в 09:15 на 152 километре дороги. Как объяснили в отделе ГИБДД, «ГАЗ» под управлением 60-летнего водителя ехал в Клинцы по встречке с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами и столкнулся с «Камазом», за рулем которого находился 50-летний мужчина, последний хотел повернуть налево.
У 60-летнего автомобилиста - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадина лица и головы; медики отпустили его с назначением лечения.
«56-летняя пассажирка автомобиля ГАЗ с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные ссадины головы, ушиб грудной клетки, госпитализирована», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
У 37-летней пассажирки «ГАЗа» - черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, открытый перелом правого плеча; ее госпитализировали. 54-летняя пассажирка автомобиля «ГАЗ» получила черепно-мозговую травму; ее тоже госпитализировали.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Стелы АЗС – рекламная конструкция или нет?!
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, относится ли табло с указанием наименования АЗС, видах оказываемых услуги, стоимости топлива к рекламе.
Единственная отечественная мобильная операционная система (МОС) получила новое русскоязычное название – «Аврора» (ранее Sailfish). Разработкой МОС занимаются ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», которые с 2018 года входят в Группу «Ростелеком».
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги выполнения Программы реализации экологической политики за 2018 год. Плановые показатели документа выполнены в срок, на эти цели предприятие направило более 3,8 миллионов рублей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.