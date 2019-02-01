Житель Унечи распустил кулаки, пострадал полицейский
Брянский следком завершил расследование уголовного дела 33-летнего жителя Унечи, который обвиняется в применении насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.
Инцидент произошел 14 декабря 2018 года. Мужчина в нетрезвом виде находился на улице Горького в Унече и привлек своим поведением сотрудников полиции.
«Появление в общественных местах в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет административную ответственность», - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.
Нарушителя общественного порядка доставили в больницу на медицинское освидетельствование. Недовольный таким поворотом событий брянец ударил правоохранителя кулаком в лицо.
Уголовное дело передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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