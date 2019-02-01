В Володарском районе ЧП: остановились троллейбусы

Сотрудники смоленского Россельхознадзора во время надзорных мероприятий обнаружили предприятие-«фантом» по производству молочной продукции.

Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-чат поддержки для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь представители бизнеса могут задавать вопросы специалисту Банка в чате непосредственно в Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online».

Бывшая жена добивается справедливости в Никулинском суде Москвы. Рассмотрение иска Ирины Грудининой о разделе совместно нажитого имущества с бывшим супругом, экс-кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым, в очередной раз перенесено - суд не может установить полный список активов «клубничного короля», говорят адвокаты.

Смоленская полиция возбудила уголовное дело в связи с фиктивной постановкой на учет троих граждан.

«Ух, какой там фейерверк был, когда рога у троллейбуса улетели!», - подтвердил Максим Штевнин.

«Обещать - обещали, но долг-то погасили», - объяснил Павел Азаркин, имея в виду, что на днях троллейбусное предприятие погасило долг перед «Газпром энергосбыт Брянск».

«Стоят троллейбусы на Володарке. По Димитрова штук пять, на кольце ж\д вокзала, около Речного», - поделился Олег Ноздря.

Очевидец Олег Ноздря сообщил, что на улице Димитрова стали сразу пять троллейбусов.

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