В Володарском районе ЧП: остановились троллейбусы
22 февраля в Володарском районе Брянска остановились троллейбусы, пользователи сети предложили разные версии произошедшего.
Очевидец Олег Ноздря сообщил, что на улице Димитрова стали сразу пять троллейбусов.
«Стоят троллейбусы на Володарке. По Димитрова штук пять, на кольце ж\д вокзала, около Речного», - поделился Олег Ноздря.
«Видно, обещали отключить, отключили», - прокомментировала Людмила Афонина.
«Обещать - обещали, но долг-то погасили», - объяснил Павел Азаркин, имея в виду, что на днях троллейбусное предприятие погасило долг перед «Газпром энергосбыт Брянск».
По словам очевидца Владислава, в районе железнодорожного вокзала случилось ЧП.
«На ж/д что-то чинят электрики», - сообщил Владислав.
«Ух, какой там фейерверк был, когда рога у троллейбуса улетели!», - подтвердил Максим Штевнин.
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