На пожар в Фокинский район выезжали спасатели на 4-х автоцистернах
22 февраля в Фокинском районе Брянска случился пожар на станции Снежетьская в частном двухквартирном доме, обошлось без пострадавших и жертв.
Информацию о возгорании спасатели получили в 12:18. Через 10 минут огнеборцы на четырех автоцистернах третьей части и СПСЧ выезжали на улицу Брянскую.
Как оказалось, горела квартира и кровля частного двухквартирного дома размером 15х8.
«В помощь к месту вызова выезжал расчет ПСЧ-1 в составе одной автоцистерны. На тушение подавали три ручных ствола, работали три звена газодымозащитной службы», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
В 12.58 пламя локализовали, в 13.15 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.
Напомним, в деревне Папсуевка при пожаре погиб 52-летний мужчина.
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