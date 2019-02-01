На пожар в Фокинский район выезжали спасатели на 4-х автоцистернах

22 февраля в Фокинском районе Брянска случился пожар на станции Снежетьская в частном двухквартирном доме, обошлось без пострадавших и жертв.

Информацию о возгорании спасатели получили в 12:18. Через 10 минут огнеборцы на четырех автоцистернах третьей части и СПСЧ выезжали на улицу Брянскую.

Как оказалось, горела квартира и кровля частного двухквартирного дома размером 15х8.

«В помощь к месту вызова выезжал расчет ПСЧ-1 в составе одной автоцистерны. На тушение подавали три ручных ствола, работали три звена газодымозащитной службы», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

В 12.58 пламя локализовали, в 13.15 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.

Напомним, в деревне Папсуевка при пожаре погиб 52-летний мужчина.