В Брянске на перекрестке автомобилист «припарковался» в сугробе

22 февраля из-за гололеда на перекрестке улиц Крахмалева и Советская произошла авария с участием иномарки.

Инцидент случился в половине второго дня около областного ГИБДД. На скользкой дороге, по всей видимости, говорят очевидцы, водитель не справился с управлением и «припарковался» в сугробе.

«Главное, что он в этой ситуации не стал перевертышем, остальное мелочи», - написал в соцсети Иван Андросов.

Напомним, около поселка Локоть 21 февраля случилось дорожное происшествие.