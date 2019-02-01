В Советском районе произошел пожар

22 февраля в Советском районе Брянске на улице Дуки случилось возгорание, пострадавших не было.

Сведения о пожаре спасателям поступили в 11:16. Через шесть минут они отправились на место на двух автоцистернах. Выяснилось, произошло короткое замыкание в подвальном помещении на площади 0.5 квадратных метров.

На тушение работал ручной ствол, звено газодымозащитной службы.

В 11.23 пламя локализовали, еще за минуту ликвидировали. Причина устанавливается.

Напомним, в Фокинском районе загорелся жилой дом.