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В Фокинском районе горела легковушка

Опубликовано Вчера, 18:37

23 февраля на улице Новозыбковской Фокинского района загорелась легковушка, пострадавших не было.

Спасатели третьей части информацию о пожаре получили в 12:48. Через пять минут они прибыли на двух автоцистернах по адресу.

В тушении использовали ручной ствол. Через шесть минут огонь локализовали, еще через две ликвидировали.

«Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

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