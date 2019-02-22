В Фокинском районе горела легковушка

23 февраля на улице Новозыбковской Фокинского района загорелась легковушка, пострадавших не было.

Спасатели третьей части информацию о пожаре получили в 12:48. Через пять минут они прибыли на двух автоцистернах по адресу.

В тушении использовали ручной ствол. Через шесть минут огонь локализовали, еще через две ликвидировали.

«Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.