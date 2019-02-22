В Клинцах во время пожара эвакуировали 11 человек

23 февраля на улице Союзной в Клинцах загорелась квартира в 4-х этажном жилом доме, спасен один человек, еще 11 эвакуировано.

Информация о пожаре поступила в 17:52. Через минуту огнеборцы 10-й части на двух автоцистернах прибыли на место. Выяснилось, что в квартире загорелись постельные принадлежности.

«На тушение был подан ствол высокого давления, работало звено газодымозащитной службы. В 17.55 пламя локализовали, в 18.04 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Пострадавших не было, одного человека спасли, из подъезда эвакуировали 11 человек.

Причину установят эксперты.