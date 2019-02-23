В Красной горе произошел пожар в частном доме
24 февраля в поселке Красная гора на улице Юбилейной случился пожар в частном доме, обошлось без пострадавших.
Информация о возгорании спасателям 27-й части поступила в 04:57 утра. Через минуту на двух автоцистернах они прибыли на место. Выяснилось, что горело потолочное перекрытие частного жилого дома размером 7х10 метров.
В тушении использовали ручной ствол.
«В 05.00 пламя локализовали, в 05.04 ликвидировали Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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