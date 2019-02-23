В Брянске иномарка слетела с понтонного моста

24 февраля в Брянске случилось ДТП с участием иномарки KIA Sportage, фото в сети опубликовали очевидцы.

На снимке видно, что автомобиль слетел с понтонного моста на набережной и остановился в вертикальном положении.

По словам свидетелей, на место прибыла спецтехника.

Были ли в аварии пострадавшие, такой информации нет.