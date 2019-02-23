В селе Ущерпье горела баня

24 февраля в селе Ущерпье Клинцовского района произошел пожар в частной бане.

Информацию о возгорании в 15:10 получили спасатели десятой части и подразделения «Ущерпье». Через три минуты они на двух автоцистернах прибыли на место. Выяснилось, что горело чердачное помещение частной бани.

На тушение подавался ручной ствол. В 15.17 пламя локализовали, в 15.45 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.