В поселке Озерный огнеборцы тушили сарай
25 февраля в поселке Озерный Почепского района загорелся сарай, пострадавших не было.
Информация о пожаре поступила в 01:47. Через 20 минут спасатели 37-й части МПК «Почеп» на двух автоцистернах прибыли на место. Как выяснилось, горел сарай. Через 11 минут огонь погасили, еще через две ликвидировали.
Причину пламени выяснят эксперты.
Напомни, 24 февраля в Красной горе горел частный дом.
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