Трое брянцев «похозяйничали» на сельхозскладах
Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении троих местных жителей от 22 до 24 лет, которые подозреваются в кражах с сельскохозяйственных складов.
Первое похищение произошло на зерноскладе села Кретово Брасовского района. Как выяснилось, пропали электродвигатель и пара металлических гусеничных траков. Злоумышленники попали внутрь, взломав замок на входной двери. Сумма ущерба 4500 рублей. По словам хозяина, чтобы избежать повторной кражи привязал у склада собка.
Одновременно с первым похищением подобное происшествие случилось на на неохраняемом складе сельхозпредприятия в Колошичах, откуда пропали 6,5 центнеров пшеницы на 9000 рублей.
Через пару суток правоохранителям позвонил потерпевший из Кретово, объяснив, что на склад снова пытались проникнуть воры, однако собаки их спугнули. В этот раз воры ничего не успели вынести, лишь взломали дверь.
Вскоре подозреваемые были задержаны нарядом ДПС. Во время досмотра транспорта обнаружили много пустых мешков. Злоумышленники признались, что планировали наполнить их зерном со склада. Похищенное парни вернули хозяину. Двигатель и траки они успели сдать в пункт приема металлолома.
Задержанным грозит до пяти лет.
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