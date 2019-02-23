Доверчивый брянец пострадал из-за своей гостеприимности
Ранее судимый 35-летний житель Навли, относительно давно находясь на свободе, заскучав от безделья, захотел снова вспомнить любимое «ремесло», для начала решил «порепетировать» на своем гостеприимном приятеле во время новогодних праздников.
В полицию с заявлением о краже обратился 51-летний житель Навли. Объяснил, что еще во время Нового года заметил исчезновение циркулярной пилы и DVD-проигрывателя. В доме, по его словам, почти не прекращались застолья, гости постоянно сменяли друг друга, поэтому злоумышленника трудно было определить.
В течение полутора месяцев мужчина самостоятельно разыскивал похищенное, но все его попытки не увенчались успехом.
На определение подозреваемого у полиции ушло менее суток. В отделении 35-летний брянец признал вину, объяснив, что кражу совершил спонтанно: увидев, что хозяин задремал, быстро вынес из дома давно приглянувшиеся предметы и сбыл.
Имущество изъяли и вернули владельцу.
Подозреваемому грозит до двух лет.
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