Доверчивый брянец пострадал из-за своей гостеприимности

Ранее судимый 35-летний житель Навли, относительно давно находясь на свободе, заскучав от безделья, захотел снова вспомнить любимое «ремесло», для начала решил «порепетировать» на своем гостеприимном приятеле во время новогодних праздников.

В полицию с заявлением о краже обратился 51-летний житель Навли. Объяснил, что еще во время Нового года заметил исчезновение циркулярной пилы и DVD-проигрывателя. В доме, по его словам, почти не прекращались застолья, гости постоянно сменяли друг друга, поэтому злоумышленника трудно было определить.

В течение полутора месяцев мужчина самостоятельно разыскивал похищенное, но все его попытки не увенчались успехом.

На определение подозреваемого у полиции ушло менее суток. В отделении 35-летний брянец признал вину, объяснив, что кражу совершил спонтанно: увидев, что хозяин задремал, быстро вынес из дома давно приглянувшиеся предметы и сбыл.

Имущество изъяли и вернули владельцу.

Подозреваемому грозит до двух лет.