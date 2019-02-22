В Унечском районе огнеборцы тушили легковушку
26 февраля в Унечском районе на автодороге загорелся легковой автомобиль, на место выезжали спасатели 39-й части на двух автоцистернах.
Сообщение о пожаре огнеборцам поступило в 07:33. Через четыре минуты они прибыли на место происшествия. Выяснилось - очаг пламени находился в легковом автомобиле на площади шести квадратных метров. В тушении использовали два ручных ствола.
«В 07.39 пламя локализовали, в 07.40 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Напомним, в Фокинском районе горел легковой автомобиль.
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