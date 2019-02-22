В Жуковском районе парень создал дома нарколабораторию

Брянска полиция возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, который подозревается покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как выяснили правоохранители, в помещении в частном доме на улице Делегатской располагалась нарколаборатория. Оттуда сыщики изъяли свыше кило солей и гашиша, а также сырье и оборудование для изготовления наркотиков.

Подозреваемый, житель Жуковского района объяснил, что изготовленные наркотики собирался сбыть с помощью «закладок»

Парню грозит от 10 до 20 лет с наложением крупного штрафа.

Напомним, в Брянске парочку погубили «закладки».