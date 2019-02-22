В Брянске на Красноармейской едва не произошла трагедия
25 февраля в Брянске с крыши дома на Красноармейской слетели огромные куски льда, зацепив припаркованную на тротуаре иномарку.
В сети очевидцы опубликовали видео случившегося.
«25 февраля в 18:30 с крыши дома по ул. Красноармейская 31 упал лед, по чистой случайности никто не пострадал. Лёд летит гораздо дальше огороженной территории», - поделился Игорь Лобырев.
Брянцы возмутились, посмотрев запись, однако недовольство касалось не только факта падения льда, им не понравилась припаркованная на пешеходной дорожке машина.
«А что эти ведра делают на тротуаре?», - удивился Антон Симонов.
По словам местных жителей, в связи с оттепелью такая ситуация сейчас везде, надо быть очень осторожным.
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