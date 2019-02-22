В Брянске на Красноармейской едва не произошла трагедия

25 февраля в Брянске с крыши дома на Красноармейской слетели огромные куски льда, зацепив припаркованную на тротуаре иномарку.

В сети очевидцы опубликовали видео случившегося.

«25 февраля в 18:30 с крыши дома по ул. Красноармейская 31 упал лед, по чистой случайности никто не пострадал. Лёд летит гораздо дальше огороженной территории», - поделился Игорь Лобырев.

Брянцы возмутились, посмотрев запись, однако недовольство касалось не только факта падения льда, им не понравилась припаркованная на пешеходной дорожке машина.

«А что эти ведра делают на тротуаре?», - удивился Антон Симонов.

По словам местных жителей, в связи с оттепелью такая ситуация сейчас везде, надо быть очень осторожным.

«На Молодежке в Бежке только что на Ниссан глыба упала, хозяину сюрприз», - сообщил Сергей Родин.