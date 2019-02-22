В деревню Старое Лавшино срочно выезжали саперы

Смоленская полиция возбудила уголовное дело в связи с фиктивной постановкой на учет троих граждан.

В Смоленске собеседование на пост мэра прошли четыре кандидата.

25 февраля в Вязьме на улице Юбилейной случился пожар в жилой доме, погиб мужчина.

Приговор по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) оглашён бывшему трактористу помётохранилища «Брянской мясной компании» (входит в «Мираторг»), Николаю Божину. В мае прошлого года теперь уже экс-работник холдинга присовил (попросту украл) более 300 литров солярки.

Ночью 26 февраля в Вязьме на улице Буденного случилась трагедия – во время возгорания в доме погибла пожилая пенсионерка.

Ярцевская полиция задержала безработных жителей Ярцева, мужчин 1985 и 1964 годов рождения, их подозревают в краже.

Еще ранее, 26 августа в Унече спасатели обезвредили авиационную бомбу в 100 кило.

Напомним, 11 февраля в Советском районе во время земляных работ обнаружена была 50-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.

Актуальные темы

Новости партнёров

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных Компания «Ростелеком» сообщает, что созданный ей системный проект типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией был согласован Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Использование типового решения позволит банкам снизить расходы на обеспечение информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой и сократить время выполнения требований.

Более 37 км пути отремонтируют в Брянском регионе МЖД в 2019 году В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Сотрудники Брянскэнерго отметили День защитников Отечества турниром по бильярду В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитников Отечества, в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» состоялся турнир по бильярду. В нем приняли участие более 50 работников энергопредприятия. В мастерстве игры в русский бильярд соревновались преимущественно мужчины.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

