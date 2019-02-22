В деревню Старое Лавшино срочно выезжали саперы
26 февраля в деревне Старое Лавшино Жуковского района местные жители нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
По адресу прибыла группа спецработ ГКУ «Брянского пожарно-спасательного центра».
В 11.45 саперы изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд калибра 122 мм.
Напомним, 11 февраля в Советском районе во время земляных работ обнаружена была 50-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.
Еще ранее, 26 августа в Унече спасатели обезвредили авиационную бомбу в 100 кило.
7 мая 2018 года авиабомбу весом 50 кило нашли в Сеще.
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