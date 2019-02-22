Под Унечей произошла серьезная авария

Смоленская полиция возбудила уголовное дело в связи с фиктивной постановкой на учет троих граждан.

В Смоленске собеседование на пост мэра прошли четыре кандидата.

25 февраля в Вязьме на улице Юбилейной случился пожар в жилой доме, погиб мужчина.

Приговор по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) оглашён бывшему трактористу помётохранилища «Брянской мясной компании» (входит в «Мираторг»), Николаю Божину. В мае прошлого года теперь уже экс-работник холдинга присовил (попросту украл) более 300 литров солярки.

Ночью 26 февраля в Вязьме на улице Буденного случилась трагедия – во время возгорания в доме погибла пожилая пенсионерка.

Ярцевская полиция задержала безработных жителей Ярцева, мужчин 1985 и 1964 годов рождения, их подозревают в краже.

Еще ранее, 28 января на трассе «Брянск-Новозыбков» случилась авария с участием большегруза Daf.

Напомним, 9 февраля на дороге «Брянск-Орел» случилась авария с двумя большегрузами. По словам очевидцев, одна фура столкнулась с другой.

Инцидент случился под Унечей около поселка Высокое. В сети уже появилось видео. На записи зафиксированы последствия ДТП: видно, что грузовик слетел в придорожный ров.

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