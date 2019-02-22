В Новозыбкове произошло жесткое убийство и изнасилование

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Новозыбкова, который обвиняется в незаконном проникновении в дом, убийстве с жестокостью, покушении на убийство, а также изнасиловании несовершеннолетней.

Шокирующая история случилась утром 26 июня 2018 года. Брянец, будучи пьяным, через открытое окно проник в расположенную на втором этаже квартиру. На кухне схватил нож и изранил им 31-летнюю женщину, ее 4-летнюю дочь и 51-летнюю гражданку.

Ребенок и пожилая женщина остались в живых, третья пострадавшая скончалась. Затем обвиняемый изнасиловал 8-летнюю дочь убитой им женщины и заснул на месте преступления. Потерпевшая девочка смогла покинуть квартиру и обратиться за помощью.

Как выяснилось, обвиняемый ранее был знаком с потерпевшими. В квартиру проник, чтобы забрать свою жилетку, в кармане которой, как он полагал, оставалось самодельное приспособление для потребления наркотических средств.

«Будучи обнаруженным, незваный гость, не задумываясь, схватился за нож», - сообщили в следкоме.

Уголовное дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.