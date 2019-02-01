В Брянске «оттепель преподнесла» автомобилисту «сюрприз»

26 февраля в областном центре около «Дома быта» могла произойти трагедия – на автомобиль, припаркованный около дома, с крыши упала глыба льда, разбив лобовое стекло; если бы в момент падения в салоне находились люди, то они бы погибли или получили бы серьезные ранения.

Фото последствий происшествия опубликовал в сети Михаил Букреев и прокомментировал случившееся так: «Глыбы льда, возле «Дома быта», падают с крыш жилых домов».

По словам очевидцев, водитель этой машины, по всей видимости, родился в рубашке, поскольку известно, что он оставил машину, а сам на пару минут зашел в магазин.

«Друг в магазин сходил», - пояснил Артем Асетов.

«В лучшем случае страховку выплатят, да и то минимальную, жалко, конечно, но думать тоже надо где парковаться», - сказал Александр Брянский и добавил, что автомобилист сам виноват, поскольку припарковался в неположенном месте.

«Грохот был зачетный. Представитель управляющей компании был очень недоволен снимающими это происшествие. Спрашивал, зачем выкладывать в интернет», - написал пользователь под ником Jazz Band.

Напомним, 18 февраля подобная история случилась на площади Партизан, тогда мужчина припарковал свою иномарку около здания «Газпромбанк». Огромный кусок наледи упал прямо на заднее стекло.

Еще ранее, 5 февраля, глыба свалилась на машину, припаркованную на улице Фокина. Транспорт владелец оставил под домом №32. В машине помяло багажник и лобовое стекло.