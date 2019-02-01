В Брянске в ДТП на Комсомольской с Toyota пострадал 21-летний парень

Разбираемся, почему важно подписать договор о техническом обслуживании газового оборудования и что будет, если на полгода забыть про оплату квитанций.

Шестой фестиваль «Споем, бача, споем» собрал коллективы из 16 муниципалитетов региона. Участники и зрители почтили память смолян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Агрохолдинг «Тропарево-Сычевка» построил в Сычевском районе комбикормовый завод и элеватор. Об итогах реализации инвестиционного проекта и планах на будущее руководители агрохолдинга рассказали губернатору Алексею Островскому во время его рабочего визита.

В регионе проведут мониторинг, чтобы выявить все площади, захваченные опасным растением.

Смоленские железнодорожники приняли участие в региональном заседании по обеспечению правопорядка, которое прошло под председательством Губернатора области Алексея Островского. Один из вопросов касался профилактики дорожно-транспортных происшествий, снижения травматизма на автомобильных и железных дорогах.

Само ДТП произошло в 16:05. По предварительным данным, 52-летний водитель Ford Transit двигался по Харьковской со стороны Куйбышева и при повороте налево на Комсомольскую не уступил дорогу и врезался в Toyota Camry под управлением 46-летнего водителя.

26 февраля в Брянске на улице Комсомольской случилась авария с двумя иномарками Ford Transit и Toyota Camry, в итоге пострадал пассажир последнего авто.

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