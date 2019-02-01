В Новых Дарковичах произошел пожар

27 февраля в поселке Новые Дарковичи Брянского района случился пожар в вагончике, на помощь выезжали спасатели 12-й и 35-й частей.

Сообщение о возгорании поступило в 08:55. На место через 10 минут прибыли огнеборцы на двух автоцистернах. Выяснилось, горел вагончик размером 6х3 метров.

В тушении использовался ручной ствол. В 09:09 пламя локализовали, в 09:11 ликвидировали.

Пострадавших не было. Причина выясняется.

Напомним, 26 февраля в Унече горел легковой автомобиль.