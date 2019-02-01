В Брянске приговорили к колонии серийных похитителей иномарок

Советский райсуд Брянска приговорил двоих жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга к 6,5 годам и 5 годам колонии общего режима, мужчин обвиняют в кражах в крупном размере и покушениях на кражу.

Одному из фигурантов назначили штраф в 160 тыс рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

История продолжалась с октября по декабрь 2017 года, сообщники похитили одну Toyota и пытались похитить три автомобиля этой же марки.

Позже один из злоумышленников угнал две машины такой же марки и украл сигнальный револьвер «Наган-С».

Жителям Брянской, Тульской и Вологодской областей был причинен ущерб почти на 9 млн рублей.

Соучастников задержали на похищенной машине сотрудники полиции.

Тoyota Land Cruiser 150 стоимостью 1,6 млн рублей, угнанная в Твери, возвращена потерпевшему.