17-летний брянец вводил в заблуждение работников банка

Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, который подозревается в афере.

К правоохранителям обратились работники одного из банков. По их словам, неизвестный незаконно присвоил деньги из нескольких банкоматов. Действовал парень по определенной схеме: инициировал на аппаратах процедуру пополнения счета, вызывал сбой в работе, затем звонил в службу поддержки и жаловался, что на его счет не пришли деньги. Техслужба фиксировала сбой и переводила клиенту нужную сумму. В течение 1,5 месяцев мошенник присвоил 45 тыс рублей.

Подозреваемый ущерб возместил, ему грозит до двух лет.