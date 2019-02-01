17-летний брянец вводил в заблуждение работников банка
Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, который подозревается в афере.
К правоохранителям обратились работники одного из банков. По их словам, неизвестный незаконно присвоил деньги из нескольких банкоматов. Действовал парень по определенной схеме: инициировал на аппаратах процедуру пополнения счета, вызывал сбой в работе, затем звонил в службу поддержки и жаловался, что на его счет не пришли деньги. Техслужба фиксировала сбой и переводила клиенту нужную сумму. В течение 1,5 месяцев мошенник присвоил 45 тыс рублей.
Подозреваемый ущерб возместил, ему грозит до двух лет.
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