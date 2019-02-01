На Московском проспекте в Брянске случился обвал

26 февраля в областном центре произошло очередное падение льда с крыши жилого дома, фото последствий случившегося в соцсети.

Речь идет о Московском проспект 48, именно с кровли этого здания вечером упала глыба льда, разбив пополам лавочку. К счастью, в это время около подъезда никого не было, поэтому никто не пострадал.

«Очередное падение льда с крыши. Пр.Московский 48», - сообщил автор снимка.

Об этом случае сообщили в местную управляющую контору.

«Передано в управляющую организацию ООО «Жилсервис», - ответил автору Иван Якушкин.

Напомним, 25 февраля едва не случилась трагедия около дома №31 на улице Красноармейская. Куски льда, падая с крыши задели припаркованную рядом иномарку.