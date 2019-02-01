В Стародубский район выезжали пожарные
27 февраля в селе Десятуха Стародубского района произошел пожар в гараже, на место выезжали сотрудники МЧС 44-й части, подразделения «Десятуха» и ОП «Камень».
Информация о возгорании поступила в 13:13. Через шесть минут огнеборцы на трех автоцистернах прибыли на место. Выяснилось, горел гараж.
В тушении использовали два ручных ствола.
В 13.32 пламя локализовали, в 13.40 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
Напомним, в селе Погребы огнеборцы тушили гараж.
Новости регионов
Железнодорожники планируют оснастить 4 переезда в Смоленском регионе МЖД камерами фиксации нарушений ПДД
Задавайте вопросы, УФАС на связи Стелы АЗС – рекламная конструкция или нет?!
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, относится ли табло с указанием наименования АЗС, видах оказываемых услуги, стоимости топлива к рекламе.
Компания «Ростелеком» сообщает, что созданный ей системный проект типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией был согласован Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Использование типового решения позволит банкам снизить расходы на обеспечение информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой и сократить время выполнения требований.
В Брянском регионе Московской железной дороги на перегоне Сельцо - Ржаница проходят плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитников Отечества, в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» состоялся турнир по бильярду. В нем приняли участие более 50 работников энергопредприятия. В мастерстве игры в русский бильярд соревновались преимущественно мужчины.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.