В Стародубский район выезжали пожарные

27 февраля в селе Десятуха Стародубского района произошел пожар в гараже, на место выезжали сотрудники МЧС 44-й части, подразделения «Десятуха» и ОП «Камень».

Информация о возгорании поступила в 13:13. Через шесть минут огнеборцы на трех автоцистернах прибыли на место. Выяснилось, горел гараж.

В тушении использовали два ручных ствола.

В 13.32 пламя локализовали, в 13.40 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

Напомним, в селе Погребы огнеборцы тушили гараж.