В Клинцах 79-летней пенсионерке «сделали» лечебный массаж за 70 тыс рублей

Полиция Брянской области предъявила ранее судимой 20-летней жительнице Погарского района обвинение в краже.

История случилась в селе Киваи Клинцовского района. Две неизвестные женщины под видом работниц медучреждения посетили 79-летнюю пенсионерку. Войдя в дом, они расспросили ее о самочувствии, а потом предложили сделать лечебный массаж.

Вскоре женщину навестил сын. Услышав о визите «медработниц», он попросил мать проверить сбережения. Выяснилось, что из тайника пропали 70 тыс рублей.

Вскоре одна из подозреваемых была задержана. В отделении он признала вину и вернула похищенное.

Злоумышленнице грозит до пяти лет по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».