В Сельцо во время пожара эвакуирован один человек

27 февраля в Сельцо случился пожар в квартире жилого дома, одного человека эвакуировали.

Спасатели информацию о возгорании получили в 13:45. Через шесть минут огнеборцы шестой и 12-й части на двух автоцистернах прибыли по адресу. Выяснилось, что в квартире дома на проспекте Горького горела постель.

Через восемь минут пламя локализовали, еще за минуту ликвидировали.

Пострадавших не было. Эвакуирован 1 человек. Причина устанавливается.

Напомним, 6 февраля в переулке Гончарова Бежицкого района произошел пожар в квартире жилого дома, был спасен человек.