Под Трубчевском произошла серьезная авария с «ВАЗом»

27 февраля в Трубчевском районе случилось ДТП с автомобилями «ВАЗ-210930» и Skoda Yeti, пострадала 35-летняя водитель иномарки.

У потерпевшей сотрясение мозга, ушиб затылка, ее госпитализировали.

Сама авария случилась в 18:50 на 47-м километре трассы «Брянск-Новозыбков-Трубчевск». По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель Skoda Yeti при развороте не уступила дорогу «ВАЗу-210930» под управлением 28-летнего водителя, который двигался со стороны Трубчевска в Брянск, произошло столкновение.

Напомним, в Брянске в аварии на Комсомольской с Toyota пострадал 21-летний парень.