В Бежице на Литейной сбили человека

27 февраля в соцсети появилась информация о том, что на улице Литейной в Бежицком районе сбили пешехода.

Фото опубликовала очевидец Юлия и прокомментировала: «Сбили человека! Ужас, у меня на глазах, он сам выбежал под машину! Бежица, по Литейной!» – рассказала пользователь Юлия.

«Спасите человека, идите свидетелем, ведь водитель не виноват. А если нет регистратора, ничего не докажешь. А водителя жалко, что из-за таких дураков понесет наказание», – посоветовала Вероника Шарапкова.

Некоторые пользователи сообщили, что гражданин угодил под авто, поскольку убегал от полиции. В управлении МВД региона эти данные опровергли, объяснив, что правоохранители этого мужчину не задерживали.

Известно, что раненому 38 лет. Его отвезли в больницу с серьезными повреждениями, на данный момент неизвестно, в каком он состоянии.

Напомним, 27 февраля в Брянске на Литейной случилось ДТП с участием Toyota Corolla, пострадал 38-летний пешеход.