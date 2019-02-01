Брянского правоохранителя уличили во взятке в 2 млн 250 тыс рублей
Следователи брянского СУ СК завершили дело экс-заместителя начальника одного из отделов УЭБ И ПК областного управления МВД, которого обвиняют во взятке в крупном размере.
История произошла в сентябре 2018 года. Представитель власти, который занимался выявлением налоговых преступлений, через посредника получил 2 млн 250 тыс рублей от руководителя коммерческой организации и пообещал использовать свои служебные полномочия в интересах взяткодателя.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. К оперативному сопровождению настоящего уголовного дела по поручению следователя подключили сотрудников службы собственной безопасности полиции.
Уголовное дело передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения. Бывший правоохранитель содержится под стражей, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы и крупный штраф.
«По инициативе следователя на имущество обвиняемого наложен арест», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
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