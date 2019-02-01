16-летний брянец «похозяйничал» в дачном доме

Полиция Брянской области предъявила обвинение в краже 16-летнему жителю поселка Любохна.

История произошла в Дятьковском районе. Пока 64-летняя хозяйка дачи отсутствовала, к ней в дом проник неизвестный и похитил провода, ТВ-приставку, части холодильника – всего на сумму 8500 рублей.

Как выяснили полицейские, молодой человек попал в помещение, разбив окно.

Вскоре подозреваемый был доставлен в отделение. Оказалось, что юноши еще не случалось проблем с законом. Подросток вину признал, вернул приставку, а остальное, объяснил он, сдал в пункт приема металла. Причиненный потерпевшей ущерб полностью возместили родители несовершеннолетнего.

Задержанному грозит до пяти лет. Дело направили в суд.