В поселке Большое Полпино произошло возгорание

28 февраля в Большом Полпино Володарского района случился пожар в частном сарае, пострадавших не было.

Информация о возгорании поступила спасателям 28-й части и СПСЧ в 19:52. За семь минут они прибыли по адресу. Выяснилось, что горел частный сарай.

В тушении задействовали три ручных ствола.

«В 20.09 пламя локализовали, в 20.12 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.