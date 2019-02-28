Двоим брянцам «приглянулась» кровать 61-летнего пенсионера

Брянская полиция предъявила обвинение в покушении на кражу двоим жителям Навлинского и Карачевского района.

К правоохранителям обратился 61-летний пенсионер, хозяин дома в Карачеве. Мужчина время от времени приезжал из Брянска проверить состояние принадлежавшей ему недвижимости. Во время очередного визита он застал в жилище двух незнакомцев, которые хотели вытянуть через разбитое окно металлическую кровать. Увидев владельца, они бросили мебель и скрылись.

Вскоре полиция задержала ранее судимых 40-летнего жителя Навлинского района и 51-летнего местного жителя. Находившийся под административным надзором 40-летний мужчина был заключен под стражу.

Задержанным грозит до шести лет.