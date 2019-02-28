Из-за ранее судимого брянца погиб 28-летний парень

Суд Почепского района приговорил к трем годам и трем месяцам заключения в колонии строгого режима 33-летнего мужчину, его обвиняют в управлении автомобилем в нетрезвом виде, из-за чего погиб человек.

Кроме этого, суд лишил его права управлять транспортом.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент случился 19 февраля 2017 года около 23 часов. Мужчина в пьяном виде мчался на всех парах на машине по трассе «Брянск-Новозыбков». Не справившись с управлением, выскочил на встречку, где врезался в автомобиль. В итоге погиб 28-летний парень, который находился на переднем пассажирском сиденье.