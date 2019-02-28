«Предприимчивый» брянец «навел порядок» в чужой квартире на 200 тыс рублей

Ранее судимый 36-летний житель Клинцов снова решил взяться за старое и совершил сразу четыре преступления в чужих жилищах; мужчина задержан, ему грозит срок.

Два похищения он осуществил в ноябре 2018 года в садовом обществе райцентра. Во время первой кражи разбил окно дачного дома 66-летней пенсионерки, проник в помещение, вынес посуду и телевизор. В процессе второго преступления удалось похитить лишь старый телевизор.

Третья кража случилась в декабре в квартире 27-летнего парня. Тогда у злоумышленника был «хороший улов» - стиральная машина, телевизор, микроволновка и масса других вещей – всего на 200 тыс рублей. Самое интересное то, что мужчина во время преступления никуда не спешил: для вывоза похищенного не спеша вызвал грузовое такси.

Четвертое преступление подозреваемый совершил в январе 2019-го. Обворовал пожилого человека, вышедшего из дома не некоторое время и не закрывшего дверь. Добычей стали планшет и телевизор.

Задержанный уже в СИЗО, ему «светит» до 6 лет колонии.