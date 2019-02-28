Недалеко от Брянска на смоленской дороге машину выбросило на обочину

1 марта на смоленской дороге в сторону Брянска случилась авария с легковым автомобилем.

В сети опубликовано видео последствий ДТП, где можно заметить, что машину выбросило на обочину и оторвало колесо. Происшествия произошло недалеко от бывшего поста ГАИ.

Неизвестно, пострадали ли в аварии люди. Официальных данных не поступало пока, на место уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Очевидцы пишут в соцсетях, что причиной случившегося может быть непогода, а также плохая дорога.

«С такими дорогами не только колесо оторвёт», - прокомментировал Роман Романов.

Фото - кадр видео.