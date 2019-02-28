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В Карачеве автоледи на Mitsubishi едва не сбила ребенка

Опубликовано Сегодня, 14:17

1 марта в Карачеве едва не случилась трагедия – около школы имени Горького автоледи на красной Mitsubishi чуть не наехала на ребенка, подходившего к учебному заведению.

Фото иномарки на месте происшествия очевидец опубликовала в сети. Инцидент произошел в 08:25 у ворот школы.

«У меня один вопрос: ты куда смотришь, когда подъезжаешь к школе? Скажи спасибо, что ребенок вовремя среагировал и успел отойти», - пожаловалась автор.

«Это же не её ребёнок! Главное -  своего надо доставить», - прокомментировала Ирина Колотилина.

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