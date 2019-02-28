Из столицы в Клинцы вернули скрывавшегося от полиции 19-летнего парня

Полиция Клинцовского района завела уголовное дело на 19-летнего местного жителя, который подозревается в грабеже и кражах.

Первое преступление молодой человек совершил в кафе – похитил пять тысяч рублей выручки.

Вторая кража произошла в одном из магазинов Клинцов. Сотрудники торгового помещения заявили о том, что пропали более семи тысяч рублей и товары.

Вскоре выяснилось, что к преступлениям причастен 19-летний парень. Как оказалось, он еще совершил и грабеж: напал средь бела дня на прохожего и отобрал мобильный телефон.

Испугавшись правоохранителей, подозреваемый скрылся в Москве, однако скоро был задержан и возвращен в райцентр.

В данный момент молодой человек содержится под стражей.