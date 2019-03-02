В деревню Красная Туросна на пожар выезжали спасатели

3 марта в деревне Красная Туросна Клинцовского района произошел пожар, обошлось бех пострадавших.

Информация о возгорании поступила в 05:58. Через 20 минут спасатели десятой части и МПК «Туросна» на двух автоцистернах прибыли на место. Выяснилось, что горел частный жилой дом размером 6х5 метров. В тушении задействовали два ручных ствола.

«В 06.33 пожар локализовали, в 06.42 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.