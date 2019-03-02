В Жуковском районе горел частный дом
3 марта в селе Овстуг Жуковского района произошел пожар, пострадавших не было.
Спасатели сведения о возгорании получили в 18:26. За 20 минут огнеборцы 34-й части и ОП «Новоселки» на двух автоцистернах прибыли на улицу Заречная. Горел частный жилой дом размером на 7х4.
«На тушение работали два ручных ствола», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
В 19.08 огонь локализовали, в 19.13 - ликвидировали.
Пострадавших не было. Причину устанавливают.
Напомним, 3 марта в селе Рожны произошел пожар.
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