В Стародубе случилось возгорание

4 марта в Стародубе на улице Крестьянская произошел пожар.

В 00:20 спасатели получили сведения о возгорании. Через четыре минуты на двух автоцистернах они прибыли на место. Как выяснилось, горела частная баня размером 4х4 метра.

На тушении подавали два ручных ствола.

За шесть минут огонь устранили, еще за 14 ликвидировали.

«Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, 3 марта в Жуковском районе горел частный дом.