Брянец напал на пожилую пару
Суд Брянской области назначил ранее судимому 37-летнему местному жителю десять лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью.
Прокуратура Трубчевского района поддержала обвинение по уголовному делу.
Приговор не вступил в законную силу.
Как выяснилось, мужчина в августе 2018 года в селе Семячки Трубчевского района напал на мужчину и женщину преклонного возраста, чтобы завладеть имуществом. Зайдя во двор пожилой пары, он по очереди причинил им телесные повреждения, требуя деньги. В доме он ударил их табуретом, угрожая убийством и продолжая требовать средства.
В итоге один из потерпевших получил серьезные травмы. Не сумев завладеть имуществом, злоумышленник с места преступления скрылся. В тот же день его задержали сотрудники полиции.
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