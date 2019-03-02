Брянец напал на пожилую пару

Суд Брянской области назначил ранее судимому 37-летнему местному жителю десять лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью.

Прокуратура Трубчевского района поддержала обвинение по уголовному делу.

Приговор не вступил в законную силу.

Как выяснилось, мужчина в августе 2018 года в селе Семячки Трубчевского района напал на мужчину и женщину преклонного возраста, чтобы завладеть имуществом. Зайдя во двор пожилой пары, он по очереди причинил им телесные повреждения, требуя деньги. В доме он ударил их табуретом, угрожая убийством и продолжая требовать средства.

В итоге один из потерпевших получил серьезные травмы. Не сумев завладеть имуществом, злоумышленник с места преступления скрылся. В тот же день его задержали сотрудники полиции.