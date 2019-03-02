В Брянске на Димитрова произошло серьезное ДТП

3 марта в областном центре на улице Димитрова случилась авария с участием иномарок Honda Accord и Ford «ИМЯ-М 3006», пострадал водитель первого автомобиля.

Само ДТП произошло в 20:12. По предварительным данным, 33-летний водитель Honda Accord, двигаясь со стороны Володарского на улицу Никитина, не справился с управлением и столкнулся с Ford «ИМЯ-М 3006» под управлением 39-летнего водителя. После этого Honda Accord врезалась в бордюрный камень.

У пострадавшего 33-летнего автомобилиста перелом костей носа; медики, назначив лечение, отпустили его домой.

Напомним, 1 марта в поселке Ивот Дятьковского района случилась авария с Hyundai и «МАЗ», пострадали водитель и пассажирка иномарки.