Жительница Унечи, продавая дачу, лишилась 401 тыс рублей

Банк УРАЛСИБ интегрировал в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» конструктор документов FreshDoc. Новый сервис позволяет клиентам Банка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – создавать документы на основе выбранных клиентом условий.

В Смоленске состоялась встреча топ-менеджеров регионального филиала ПАО «Ростелеком» с представителями СМИ, на которой журналистам рассказали о самых востребованных услугах компании, социальной ответственности и об интернете будущего.

Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ теперь можно открыть как в рамках пакета услуг «Турбо», так и без оформления пакета.

1 марта в Смоленске случилась авария с участием автобуса «ПАЗ» и иномарки на улице Рыленкова, об этом сообщил один из очевидцев в соцсетях.

4 марта в областном центре на улице Багратиона произошло ДТП с двумя автомобилями.

Дама разместила на одном из интернет-ресурсов объявление о продаже дачного дома. Ей позвонил потенциальный покупатель. Гражданин сразу захотел перевести на ее счет аванс. Потерпевшая беззаботно назвала для этого ему данные банковской карты, а также полученный из мобильного банка пароль. В итоге с ее счета списало 401 тыс рублей.

В течение минувшей недели 13 жителей Брянской области пострадали от мошенников, переведя им на счета 870 тыс рублей, среди потерпевших оказалась и 63-летняя жительница Унечского района.

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