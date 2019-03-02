В Красногорском районе разоблачена афера 1 млн 350 тыс рублей
Суд Красногорского района признал виновными бывшего главу поселковой администрации и председателя совета народных депутатов в совершении четырех мошенничеств.
Одну из афер экс-глава администрации провернул с помощью коллеги.
Участник четырех эпизодов преступной деятельности получил три года реального лишения свободы и штраф в 100 тыс рублей. Его сообщнице назначили 1,5 лет условного лишения свободы и штраф в 40 тыс рублей.
История продолжалась с 2012-го по 2014-й годы. Обвиняемые, обманув людей, получивших компенсацию за утраченное имущество по причине Чернобыльской катастрофы на АЭС, завладели их деньгами. Они, не имея для этого полномочий, гарантировали бывшим хозяевам возможность проживания в сданном жилье на законных основаниях, обещая заключить с ними или их родственниками договоры социального найма.
Чиновники не имели полномочий распоряжаться указанными жилыми помещениями, ведь они не были включены в муниципальный жилфонд. В итоге доверчивые граждане лишились 1 млн 350 тыс рублей, впоследствии их выселили из занимаемых помещений.
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