В Новозыбкове «вывели на чистую воду» 24-летнюю «сотрудницу» газовой службы

Новозыбковская полиция завела уголовное дело на 24-летнюю ранее судимую местную жительницу, которая подозревается в краже.

К правоохранителям обратилась 86-летняя пенсионерка. Она объяснила, что недавно к ней пришла незнакомка, которая представилась сотрудницей газовой службы. Посетительница попросила пожилую женщину принести ей квитанции, а также показать, как работает плита. Гостья, отвлекая хозяйку вопросами, постоянно переходила из комнаты в комнату, что последняя не успевала следить за ней.

В итоге после визита пенсионерка лишилась 15 тыс рублей.

Подозреваемая задержана, признала вину, деньги вернула. Ей грозит до пяти лет.