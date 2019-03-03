В Новозыбкове «вывели на чистую воду» 24-летнюю «сотрудницу» газовой службы
Новозыбковская полиция завела уголовное дело на 24-летнюю ранее судимую местную жительницу, которая подозревается в краже.
К правоохранителям обратилась 86-летняя пенсионерка. Она объяснила, что недавно к ней пришла незнакомка, которая представилась сотрудницей газовой службы. Посетительница попросила пожилую женщину принести ей квитанции, а также показать, как работает плита. Гостья, отвлекая хозяйку вопросами, постоянно переходила из комнаты в комнату, что последняя не успевала следить за ней.
В итоге после визита пенсионерка лишилась 15 тыс рублей.
Подозреваемая задержана, признала вину, деньги вернула. Ей грозит до пяти лет.
Новости регионов
Старшеклассники Смоленской области приняли участие во второй Всероссийской олимпиаде школьников «Россети»
Задавайте вопросы, УФАС на связи Стелы АЗС – рекламная конструкция или нет?!
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, относится ли табло с указанием наименования АЗС, видах оказываемых услуги, стоимости топлива к рекламе.
ПАО «Ростелеком» сообщает о начале совместной деятельности с ПАО «Мегафон» по развитию мобильной связи пятого поколения (5G) на основе совместного предприятия ООО «Диджитал для бизнеса», которым участники партнерства будут владеть в равных долях. Возглавит компанию член совета директоров «Ростелекома» Вадим Семенов. Основными задачами СП являются создание единого инфраструктурного оператора и проведение работ по высвобождению радиочастотного спектра для внедрения сетей 5G в России.
1 марта на станции Алтухово Брянского региона Московской железной дороги в торжественной обстановке открыта памятная доска известной русской певице начала прошлого века Анастасии Вяльцевой. Современники называли ее «Чайкой русской эстрады». Алтухово – малая родина певицы, на которую она неоднократно возвращалась, гастролируя в своем знаменитом музыкальном салоне-вагоне.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети», в котором приняли участие 59 старшеклассников из общеобразовательных учреждений Брянской области. Организатором мероприятия выступили брянский филиал ПАО «МРСК Центра» в сотрудничестве с областными и городскими органами образования и ФГБОУ «Брянский государственный аграрный университет".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.